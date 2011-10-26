Обама: Каддафі не заслужив, щоб кадрами його смерті насолоджувалися
Пересторога для диктаторів?
Колишній глава Лівії Муамар Каддафі здійснював «жахливі речі», але навіть він не заслуговував на те, щоб цілим світом розійшлися кадри з останніми хвилинами його життя, на яких лівійці, які схопили полковника, знущалися з нього, сказав в інтерв`ю телеканалу NBC Президент США Барак ОБАМА.
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Reuters, він заявив: «Я думаю, це не те, чим ми повинні насолоджуватися. Є певні правила пристойності ставлення до мертвих, навіть якщо вони вчинили жахливі речі».
Президент США завважив, що Білий дім з огляду на це не викладав фото- і відеоматеріалів з тілом Усами бен Ладена, який був убитий американськими десантниками в Пакистані.
Проте, за словами Б.ОБАМИ, подібна ситуація з відео М.Каддафі перед смертю повинна стати повчальною для диктаторів усього світу.
«Ви ніколи не захочете дивитися на таку смерть, як у нього (Каддафі), але я думаю, це (відео) робить очевидне послання диктаторам усього світу, що люди хочуть жити вільно», – додав Б.ОБАМА.
Першим телеканалом, який показав останні хвилини життя М.Каддафі, став Al Jazeera: на них видно, як М.Каддафі, якого тримають під руки бійці військ Національної перехідної ради Лівії, намагається в якийсь момент вирватися. Обличчя М.Каддафі було залите кров`ю, один з бійців ударяє його по голові пістолетом.
У вівторок тіло М.Каддафі було таємно поховано в пустелі, а кілька днів воно було доступне для загального огляду в холодильній камері для овочів на ринку Місурати.