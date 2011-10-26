Обама: Каддафі не заслужив, щоб кадрами його смерті насолоджувалися

Колишній глава Лівії Муамар Каддафі здійснював «жахливі речі», але навіть він не заслуговував на те, щоб цілим світом розійшлися кадри з останніми хвилинами його життя, на яких лівійці, які схопили полковника, знущалися з нього, сказав в інтерв`ю телеканалу NBC Президент США Барак ОБАМА.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Reuters, він заявив: «Я думаю, це не те, чим ми повинні насолоджуватися. Є певні правила пристойності ставлення до мертвих, навіть якщо вони вчинили жахливі речі».

Президент США завважив, що Білий дім з огляду на це не викладав фото- і відеоматеріалів з тілом Усами бен Ладена, який був убитий американськими десантниками в Пакистані.

Проте, за словами Б.ОБАМИ, подібна ситуація з відео М.Каддафі перед смертю повинна стати повчальною для диктаторів усього світу.

«Ви ніколи не захочете дивитися на таку смерть, як у нього (Каддафі), але я думаю, це (відео) робить очевидне послання диктаторам усього світу, що люди хочуть жити вільно», – додав Б.ОБАМА.

Першим телеканалом, який показав останні хвилини життя М.Каддафі, став Al Jazeera: на них видно, як М.Каддафі, якого тримають під руки бійці військ Національної перехідної ради Лівії, намагається в якийсь момент вирватися. Обличчя М.Каддафі було залите кров`ю, один з бійців ударяє його по голові пістолетом.

У вівторок тіло М.Каддафі було таємно поховано в пустелі, а кілька днів воно було доступне для загального огляду в холодильній камері для овочів на ринку Місурати.