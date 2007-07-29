Потяг з жовтим фосфором перетнув російсько-казахстанський кордон

18:50, 29 липня 2007
Світ
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Минулося без пригод

Потяг з жовтим фосфором, цистерни з яким перекинулися в Україні на території Львівської області, перетнув російсько-казахстанський кордон.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на джерело в правоохоронних органах, потяг перетнув кордон о 17:05 за київським часом.

За його словами, російською територією поїзд пройшов без пригод. Півднем Росії потяг йшов понад добу.

 

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