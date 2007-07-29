Потяг з жовтим фосфором перетнув російсько-казахстанський кордон
18:50, 29 липня 2007Світ
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Минулося без пригод
Потяг з жовтим фосфором, цистерни з яким перекинулися в Україні на території Львівської області, перетнув російсько-казахстанський кордон.
Як передає РІА «Новости» з посиланням на джерело в правоохоронних органах, потяг перетнув кордон о 17:05 за київським часом.
За його словами, російською територією поїзд пройшов без пригод. Півднем Росії потяг йшов понад добу.
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