У Хорватії затримали 90-річного екс-міністра за справу 60-річної давності

У Хорватії за підозрою в причетності до масових убивств у 1945-1946 роках був затриманий колишній міністр внутрішніх справ країни Йосип БОЛЬКОВАЦ.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, екс-міністр був затриманий сьогодні вранці у своєму будинку в Карловаці.

На думку обвинувачення, Й.БОЛЬКОВАЦ, якому, за різними даними, або 92, або 89 років, брав участь у військових злочинах більше 60 років тому, коли він був співробітником спецслужб. Йому інкримінують масові вбивства колишніх солдатів, що воювали на боці нацистів, і співчуваючих їм мирних громадян.

За словами адвоката Й.БОЛЬКОВАЦА, його підзахисний заперечує всі звинувачення.

За даними lenta.ru, екс-міністр може бути причетний до смерті понад двохсот осіб.

За словами Й.БОЛЬКОВАЦА, сам він не брав участі у розправах, а лише займався розшуком підозрюваних, суд над якими згодом здійснювали співробітники МВС.

У 1991 році Й.БОЛЬКОВАЦ став першим міністром внутрішніх справ уряду незалежної Хорватії.