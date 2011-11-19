Президент РФ: приєднатися до нас тепер непросто

Для країн, які прагнуть інтегруватися в Митний союз і Єдиний економічний простір РФ, Білорусі і Казахстану, розроблятиметься спеціальна «робоча карта».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ на спільній прес-конференції в Кремлі з Президентами Білорусі і Казахстану після підписання договору про Євразійську економічну комісію.

«Що ж до нових членів нашого інтеграційного об'єднання – я сказав, що ми відкриті, але це не означає, що будь-яка країна, навіть близька і партнерська, може завтра вступити в наше інтеграційне об'єднання», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він наголосив, що для кожної країни має бути розроблена робоча карта приєднання.

«Це приєднання може тривати рік, два, три, десять, п'ятнадцять років для того, щоб не порушити наших економічних інтересів нашого Євразійського економічного співтовариства, нашого простору і майбутнього союзу і для того, щоб не створити складнощів для країни, що приєднується. Діятимемо акуратно», - додав він.

За його словами, в цьому питанні використовуватиметься досвід Європейського Союзу.

Д.МЕДВЕДЄВ додав, що інтерес до участі в Євразійському економічному союзі виявляють ряд сусідніх держав.

«Саме життя підказує, що наша багатопланова взаємодія - це величезний спільний ресурс, тому інтерес до нової інтеграційної структури виявляють й інші партнери по Євразес, по СНД. Нас це тішить. Це доводить, що тенденція до розширення багатосторонньої співпраці на рівноправній основі, на взаємовигідній основі набирає сили. Ми, звичайно, відкриті для всіх, хто розуміє переваги об'єднання наших потенціалів, працюватимемо над цим завданням теж, але, звичайно, з урахуванням внутрішніх правил, які ми щойно для себе визначили», - додав він.

Також Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО повідомив, що для нових членів розроблятиметься «дорожня карта».

«Стрибаєте на цей рівень, через цю планку – приходите, співробітничатимемо, але просто так прийти і (сказати) ми хочемо в комісію – так не буде. Це економіка Це великі гроші», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

У свою чергу, Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ повідомив, що «ми хочемо, щоб це було справжнє інтеграційне об'єднання, найвище на пострадянському просторі, найпривабливіше для всіх народів».

Він також повідомив, що колегію Євразійської економічної комісії очолить на 4 роки міністр промисловості і торгівлі РФ Віктор ХРИСТЕНКО.

«Я думаю, можна сповістити, що ми одноголосно підтримуємо пана ХРИСТЕНКА на цій посаді», - сказав Н.НАЗАРБАЄВ.

За його словами, важливо, щоб цей орган перші 4 роки на етапі становлення розміщувався в Москві.

Як повідомляв УНІАН, Євразійська економічна комісія повинна розпочати працювати з 1 січня 2012 р.

Планується наділити ЄЕК функціями із здійснення керівництва інтеграційними процесами у форматі Митного союзу (МС) і ЄЕП. Таким чином ця Комісія – вперше в «пострадянській історії» – покликана стати наднаціональним, нейтральним щодо держав-учасниць органом, якому поступово передаватимуться національні повноваження. Принципово важливо, що механізм прийняття рішень в рамках ЄЕК виключає домінування якоїсь держави і передбачає два рівні – Раду Комісії і Колегію Комісії.

Рада у складі віце-прем'єрів здійснюватиме загальне регулювання інтеграційними процесами в МС і ЄЕП. Вищим органом для ЄЕК є вища Євразійська економічна рада, яка збиратиметься на рівні глав урядів і глав держав. ЄЕК керується її рішеннями і може бути наділена нею правом підписувати міжнародні договори і створювати свої представництва в третіх країнах, а також при міжнародних організаціях.