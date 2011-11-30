Росія обіцяє не втручатися в ситуацію в Південній Осетії.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації МЗС РФ.

«Принципово виходимо з того, що ці політичні процеси – внутрішня справа дружньої сусідньої держави. Росія, чітко виконуючи свої договірні зобов`язання щодо забезпечення зовнішньої безпеки Південної Осетії, не втручається і не має наміру втручатися в її внутрішні справи», - йдеться в повідомленні.

У той же час в МЗС РФ продовжують уважно стежити за напруженою ситуацією, що складається. «Щиро сподіваємося, що в Південній Осетії вдасться зберегти конституційний порядок, спокій і єдність суспільства, забезпечити необхідні умови для успішного поступального розвитку країни», - зазначають у російському МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада в Південній Осетії відбувся другий тур президентських виборів.

Верховний суд Південної Осетії скасував результати виборів, на яких, за даними ЦВК, Алла ДЖИОЄВА перемогла підтриманого Москвою Анатолія БІБІЛОВА. Причиною скасування результатів виборів суд назвав порушення, нібито допущені прихильниками екс-міністра освіти А.ДЖИОЄВОЇ.

Президент Південної Осетії Едуард КОКОЙТИ заявив, що в перевиборах А.ДЖИОЄВА брати участі не зможе.

При цьому сьогодні А.ДЖИОЄВА проголосила себе президентом і оголосила про формування державної ради.