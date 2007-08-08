Керівник МВС звільнений за розголошення секретної інформації про хабарі

20:28, 08 серпня 2007
Світ
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Про це оголосив польський прем`єр

Ярослав Качиньский
У Польщі відправлений у відставку міністр внутрішніх справ Януш КАЧМАРЕК.

Як передає радіо «Свобода», про це оголосив прем`єр-міністр Ярослав КАЧИНСЬКИЙ, який підозрює, що глава МВС розголосив секретну інформацію про хід розслідування гучної кримінальної справи.

Йдеться про розслідування справи про хабарі в Міністерстві сільського господарства. Через скандал глава міністерства Анджей ЛЕППЕР, який є лідером однієї з партій правлячої коаліції, був у липні відправлений у відставку.

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