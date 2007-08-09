Президент і лідер опозиції домовилися провести дострокові вибори в жовтні

Дострокові парламентські вибори в Польщі пройдуть в жовтні цього року. Про це протягом політичної зустрічі в президентському палаці попередньо домовилися Президент Польщі Лех КАЧИНЬСЬКИЙ і лідер найбільшої опозиційної партії - ліберальної «Громадянської платформи» - Дональд ТУСК.

«Вибори пройдуть восени, і, найімовірніше, в жовтні. Це оптимальний термін», - заявив Д.ТУСК на прес-конференції після чотиригодинної зустрічі з Президентом країни.

Довідка УНІАН. 10 липня 2007 року опозиційна парламентська фракція Союзу демократичних лівих сил (SLD) внесла до парламенту Польщі пропозицію про саморозпуск Сейму і проведенні дострокових виборів у зв`язку з політичною кризою в країні.

Криза вибухнула після того, як Президент відправив у відставку з поста віце-прем`єра, міністра сільського господарства Анджея ЛЕППЕРА, лідера партії "Самооборона". Після цього представник парламентської фракції партії заявив, що "Самооборона", яка в польському уряді є другою за кількістю постів, залишає правлячу урядову коаліцію.

Раніше газета “Nasz Dziennik” повідомляла, що дострокові парламентські вибори в Польщі відбудуться 30 вересня цього року. За даними видання, такий план дій прийняло керівництво правлячої партії "Право і справедливість", лідером якої є прем`єр-міністр Ярослав КАЧИНЬСЬКИЙ.