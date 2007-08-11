Грузія купить винищувачі, щоб охороняти кордон

Грузія має намір купувати сучасну військову техніку, зокрема бойові літаки для захисту своїх кордонів, заявив у п`ятницю президент країни Михайло Саакашвілі.

"Ми працюємо з деякими країнами щодо закупівлі бомбардувальників і винищувачів, які охоронятимуть весь периметр повітряного кордону. У Грузії є все необхідне для запобігання терористичним актам. Але ми все зробимо, щоб не допустити військового протистояння", - сказав Саакашвілі на зустрічі із студентами грузинських вузів.

Президент не уточнив, яке протистояння мав на увазі, але заява прозвучала на тлі чергового загострення російсько-грузинських відносин - Тбілісі 7 серпня звинуватив російську військову авіацію в порушенні повітряного простору. За даними грузинської сторони, російський літак скинув біля села Цителубані ракету, яка не вибухнула.

РІА "Новости"