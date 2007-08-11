Канада збудує два військові об`єкти в Арктиці
01:06, 11 серпня 2007Світ
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Заяву зробив прем`єр-міністр країни
Прем`єр-міністр Канади Стівен Харпер (Stephen Harper) заявив у п`ятницю про намір збудувати в Арктиці два військові об`єкти, щоб підтвердити претензії країни на спірні арктичні землі, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес.
За словами канадського прем`єра, в Арктиці планується будівництво армійського тренувального центру і підводної бази.
Цю заяву Харпер зробив під час триденного візиту до Арктики в одному з портових міст провінції Нунавут (Nunavut) за 600 кілометрів від Північного полюса.
Крім Росії, на право вважати Арктичні території своїми претендують чотири держави - США, Канада, Данія і Норвегія. За даними науковців, саме в Арктиці знаходиться більше 25% світових запасів нафти і газу.
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