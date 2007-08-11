Данія відправляє свою експедицію до Арктики

Міністерство науки і техніки Данії оголосило, що в неділю,12 серпня, почнеться данська арктична експедиція, покликана дослідити хребет Ломоносова слідом за російськими батискафами. Росіяни досліджували цей підводний хребет на початку місяця, щоб встановити, чи не є він продовженням російської території.

Данці мають намір провести своє дослідження. Вони припускають, що хребет є продовженням території Гренландії, яка є володінням Данії. Експедиція Lomrog (скорочення від англійського Lomonosov Ridge off Greenland - Хребет Ломоносова біля берегів Гренландії) вестиметься за підтримки шведського криголама "Один" і російського атомного криголама "50 років Перемоги". Вони вийдуть з норвезького порту Тромсе, а 17 серпня повернуться на норвезький архіпелаг Шпіцберген.

Район хребта Ломоносова, імовірно, багатий на нафту і газ.

Арктичні води формально не належать жодній країні. За чинними міжнародними угодами, країни регіону можуть оголосити своєю економічною зоною ділянки континентального шельфу, якщо зможуть довести, що цей шельф є продовженням їх території.

Після російської експедиції багато країн регіону почали наввипередки заявляти про ті чи інші претензії на арктичні води. Зокрема, про "суверенітет" Канади і будівництво військових баз в регіоні оголосив прем`єр-міністр Стівен Харпер.

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