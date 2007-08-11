Російську правозахисницю залишили в ”психушці” за рішенням суду

У п`ятницю виїзний суд продовжив термін госпіталізації правозахисниці Лариси Арап в Мурманській обласній психіатричній лікарні (м. Апатити), задовольнивши відповідну заяву лікарів лікарні. Про це повідомляє ІА "Собкор.ru" .

Рішення ухвалене на підставі частини 3 статті 29 закону про психіатрію (стан пацієнта може погіршитися, якщо не буде надано належного лікування в стінах лікарні), раніше суд керувався частиною 1 тієї ж статті (небезпечна для себе і навколишніх).

Суд не взяв до уваги результатів незалежного медичного обстеження, проведеного того ж дня. За інформацією радіо "Свобода", фахівці Незалежної психіатричної асоціації, що приїхали з Москви на прохання уповноваженого з прав людини Володимира Лукина, дали висновок про те, що Арап не потребує примусової госпіталізації.

Згідно з висновком, у Лариси Арап є нервово-психічний розлад, ймовірно, одержаний на грунті стресу. Нагадаємо, активістка відділення Мурманська "Об`єднаного громадянського фронту" (ОГФ) була примусово госпіталізована 5 липня з поліклініки Сєвєроморська, куди вона зайшла, щоб одержати копію висновку медичної комісії для отримання водійських прав.

В ОГФ вважають, що госпіталізація спрчинена публікацією статті "Дурдом" (у ній стверджується, що в психіатричному диспансері Мурманська при лікуванні дітей і підлітків використовують електрошок). За свідченням родичів Лариси Арап, в лікарні її "накололи психотропними препаратами" до такого ступеня, що "вона не могла ні ходити, ні говорити".