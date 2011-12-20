Україна в рамках ЄврАзЕС не підписала жодного документа

Україна в рамках засідання Міждержавної ради Євразійської економічної спільноти (ЄврАзЕС) у Москві не підписувала жодного документа, але продовжує вивчати досвід інтеграційних об’єднань на пострадянському просторі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив урядовий уповноважений з питань співробітництва з РФ, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об’єднаннями Валерій МУНТІЯН, який представляв Україну на засіданні.

“Україна – спостерігач в ЄврАзЕС, але для нас процеси, які відбуваються в рамках ЄврАзЕС, дуже цікаві, адже з цими країнами у нас найбільший ринок”, - сказав В.МУНТІЯН.

За його словами, товарообіг з країнами ЄврАзЕС навіть більше ніж з Європейським Союзом, тому все, що тут відбувається, дуже важливо.

“Я прибув для того, щоб вивчати ці процеси, вивчати розвиток країн учасниць”, - відзначив він.

За його словами, в умовах економічної кризи дуже небезпечно Україні залишатися між двома економічними об’єднаннями – ЄС та ЄЕП, зокрема, мова йде про ризик втратити ринки збуту.

В.МУНТІЯН наголосив, зараз йде аналіз наслідків, які можуть настати для України після створення ЄЕП з 1 січня 2012.

При цьому він нагадав, що з цим країнами підписано договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД. Зараз питання, чи буде цей договір виконуватись та пройде процедуру ратифікації в кожній з країн-підписантів, додав він.

“Україна аналізує ситуацію, фактори позитивного та негативного впливу”, - сказав він.

В.МУНТІЯН наголосив, що за його підрахунками по багатьом галузям реального сектору економіки Україна може втрати ринки країн Митного союзу. У першу чергу РФ, зокрема, це може стосуватись авіабудування, суднобудування, ВПК та інших галузей.

“Цього допускати не можна, треба шукати форми співпраці з країнами Митного союзу”, - додав він.

Він також повідомив, що президент РФ на засіданні говорив, що Україні потрібно визначитись з подальшою інтеграцією.

“Так, він (президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ) згадував про те, що країнам учасницям та спостерігачам ЄврАзЕС треба прийняти рішення щодо інтеграції, при тому, що РФ не давить ні на кого, а лише пропонує”, - сказав Д.МЕДВЕДЕВ.

В.МУНТІЯН вважає, що на даному етапі Україні, щоб не втратити існуючі ринки, варто разом з Митним союзом рухатись. При тому, що країни Митного союзу допоможуть вийти на ринки Азійсько-тихоокеанського регіону.

“Треба відходити від політичних амбіцій, а переходити на економічні реалії, і інтегруватись з країнами ЄврАзЕС», - вважає він.

На засіданні ЄврАзЕС було підписано 23 документи.