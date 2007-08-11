Україна і Парагвай скасують візи

Посла уповноважено підписати відповідну угоду

Кабінет Міністрів України cхвалив проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Парагвай про скасування віз. Відповідне розпорядження, опубліковане на сайті уряду, Кабмін прийняв 8 серпня 2007 р. (№ 615-р). Цим розпорядженням уряд також уповноважив Надзвичайного і Повноважного посла України в Аргентинській Республіці Олександра НИКОНЕНКА підписати зазначену Угоду.

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