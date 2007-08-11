Путіну показали як нова РЛС виявляє пуски балістичних ракет

Президентові Російської Федерації Володимиру Путіну під час відвідин новітньої радіолокаційної станції "Вороніж" у Ленінградській області у суботу продемонстрували, як військовики виявляють пуски балістичних ракет.

Перед тим, як пройти на командний пункт, голова держави оглянув РЛС. Командувач Космічними військами Владимир Поповкін детально розповів про особливості створення та роботи об`єкту.

Обійшовши всю станцію по периметру, Путін пройшов всередину, де розташована апаратура. На командному пункті йому продемонстрували програму імітації космічної обстановки. Виконуючи цю навчальну програму РЛС "Вороніж", успішно виявила і оперативно надала дані щодо трьох умовних пусків балістичних ракет у напрямку трьох російських міст. Час і місце запусків, очікуваний район і час падіння, а також дані про самі ракети негайно доповіли командувачу.

Під час візиту на РЛС Путін провів нараду про стан справ у цій сфері.

РІА "Новости"