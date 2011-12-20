КДБ Білорусі відмовчується на питання про «українок у лісі»

Комітет державної безпеки Республіки Білорусь не коментує інформацію про викрадення активісток українського руху Femen.

Сьогодні лідер Femen Ганна ГУЦОЛ повідомила низці білоруських ЗМІ, а також співробітникам Посольства України в Республіці Білорусь, що активістки руху Інна ШЕВЧЕНКО, Оксана ШАЧКО і Олександра НЕМЧИНА були викрадені людьми, за словами дівчат, які представилися співробітниками КДБ і міліції, які били їх, обстригли, відібрали документи й одяг і кинули в лісі в Гомельській області.

У відповідь на прохання кореспондента УНІАН прокоментувати інформацію про викрадення дівчат начальник центру інформації і громадських зв`язків КДБ Олександр АНТОНОВИЧ заявив: "Немає ніяких коментарів".

Раніше Г.ГУЦОЛ повідомляла, що за дівчатами в Гомельську область уже виїхав консул України.

Проте, як розповіли УНІАН у Посольстві України в Білорусі, Г.ГУЦОЛ повідомила, що наразі номер, по якому їй подзвонили дівчата, не відповідає.

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 грудня український рух Femen заявив про зникнення трьох активісток руху в Мінську, після участі в акції проти режиму Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА "КДБатька". Під час акції, що проходила біля центрального входу КДБ Республіки Білорусь, було затримано двох білоруських журналісток і відеооператора руху Femen, громадянку Австралії Кітті ГРІН. Активісткам І.ШЕВЧЕНКО, О.ШАЧКО і О.НЕМЧИНОВІЙ вдалося втікти з місця проведення акції. Останній раз вони виходили на зв`язок 19 грудня о 18.09 і повідомили, що намагатимуться виїхати з Мінська. Приблизно через 40 хвилин їхні телефони замовкли.

Прес-секретар посольства України в Білорусі Олексій ЄМЕЛЬЯНЕНКО повідомив УНІАН, що посольство з`ясовує долю активісток українського руху Femen.