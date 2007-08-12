Мінськ допоможе етнічним білорусам повернутися на історичну батьківщину

У Білорусі може бути прийнятий закон про співвітчизників за кордоном. Закон передбачатиме надання фінансової допомоги особам, що виявили бажання переселитися в країну на постійне місце проживання. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту громадянства й міграції МВС Білорусі Олексій Бєгун. "Закон про співвітчизників за кордоном в комплексі регулюватиме взаємини між державою і громадянами білоруської національності, що проживають за межами республіки, а також обумовлювати пільги і заходи державної підтримки для них", - сказав він.

У проекті закону обумовлюється можливість фінансової допомоги переселенцям, надання їм пільгових кредитів на придбання та будівництво житла, а також надання фінансової допомоги для інтеграції в суспільство, розповів чиновник. Крім того, планується звільнити переселенців від сплати державного мита при поданні клопотань щодо залишення на постійне місце проживання в Білорусі.

За даними Бєгуна, в 1989 році за межами БССР жили близько 2,5 мільйонів етнічних білорусів.

Лента.ру