Україна, Білорусь і Польща створюють резерват

Посли України, Білорусі та Польщі в Парижі обговорили питання, пов'язані з заснуванням тристороннього біосферного резервату «Західне Полісся» за програмою ЮНЕСКО «Людина і біосфера».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС Білорусі.

«Сторони відзначили важливість продовження спільної роботи на рівні делегацій при ЮНЕСКО з підтримки діяльності біосферного резервату, а також домовилися опрацювати за участю Секретаріату ЮНЕСКО питання організації на території резервату конференції донорів», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року відбулося підписання тристоронньої міжурядової угоди про створення резервату «Західне Полісся», який буде включено до Всесвітньої мережі біосферних резерватів. Білорусь, Україна та Польща об'єднали національні заповідники в транскордонний біосферний резерват

Тристоронній документ підписали міністр екології та природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, міністр природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Білорусі Володимир ЦАЛКО і заступник міністра навколишнього середовища Польщі Януш ЗАЛЕСКІ.

Документ передбачає створення Координаційної ради транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся», який розроблятиме, прийматиме та втілюватиме в життя спільні плани й програми з охорони біологічного й ландшафтного різноманіття і сталого розвитку території. Крім того, проводитимуться спільні наукові дослідження, моніторинг навколишнього природного середовища, особливо водно-болотяних угідь, які реагують на глобальне потеплення клімату.

До міжнародного біосферного резервату ввійдуть території: біосферний резерват «Шацький» (Україна), «Прибузьке Полісся» (Білорусь) і «Західне Полісся» (Польща). Загальна площа міжнародного резервату становить 264 тис. га, з яких на територію України припадає 75 тис. га, Польщі - 140 тис. га, Білорусі - 49 тис. га.

Фахівці Шацького національного природного парку (Україна), Поліського парку народового (Польща) і державного заповідника «Прибузьке Полісся» (Білорусь) співпрацюють уже не перший рік, обмінюються досвідом та інформацією, що й дозволило розробити наукове обгрунтування створення транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся».

Крім того, в соціально-економічній сфері не один рік діє українсько-білорусько-польський єврорегіон «Західний Буг».