Міжнародні експерти: літак вдерся у повітряний простір Грузії з боку Росії

Незалежна група міжнародних експертів визнала, що невпізнаний літак вдерся 6 серпня в повітряний простір Грузії з боку Росії, йдеться в поширеному МЗС Грузії висновку експертів, передає агентство "Новости-Грузия".

"Невпізнаний літак тричі вторгся в повітряний простір з російської території неподалік від міста Степанцмінда. Порушення повітряного простору у всіх трьох випадках було здійснене одним літаком", - йдеться у висновках.

У документі наголошується, що в першому випадку літак знаходився в повітряному просторі Грузії менше хвилини, в другому - з 14.13 до 14.24, в третьому - з 14.31 до 14.42 по середньоєвропейському часу. У останньому випадку літак залетів углиб території Грузії.

Цей документ був поширений перед прес-конференцією офіційного представника МЗС Грузії Давида ДОНДУА по оголошенню висновків міжнародних експертів.

"Висновок експертів підтвердив дані грузинської сторони", - заявив дипломат.

Незалежна група міжнародних експертів на чолі з представником Міноборони Швеції почала роботу в Грузії 13 серпня. У складі групи - вісім експертів з Швеції, США, Латвії і Литви.

16 серпня в Тбілісі очікується прибуття делегації російських експертів для участі в розслідуванні інциденту.

Як повідомляв УНІАН, грузинські власті стверджують, що 6 серпня ц.р. літак з російськими розпізнавальними знаками вторгся в повітряний простір Грузії і випустив ракету по РЛС в районі міста Горі. Ракета впала в районі населеного пункту Цителубані, але не вибухнула.

Генштаб Збройних сил РФ заперечує факт будь-яких польотів російських літальних апаратів у вказаний час в повітряному просторі, прилеглому до території Грузії.

За даними миротворців в зоні грузино-осетинського конфлікту, літак залетів з території Грузії і туди ж повернувся.