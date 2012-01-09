В Австралії вибухнув автобус з дітьми

В австралійському штаті Вікторія в понеділок в результаті спалаху стався вибух туристичного автобуса.

У салоні знаходилися, щонайменше, близько 30 дітей віком від 7 до 12 років.

Як повідомила прес-секретар служби порятунку Лінда Сміт, НП сталася на схід від Мельбурна в містечку Шербрук.

"Ніхто з пасажирів не постраждав, - підкреслила Лінда Сміт. - Загоряння було своєчасно помічено водієм автобуса, що сприяло швидкій евакуації дітей і супроводжуючих їх викладачів".

За її словами, через деякий час полум`я охопило салон, що призвело до вибуху.

Причини події встановлюються. Ведеться розслідування.

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