Ісламісти пояснили, чому вбивають християн
01:12, 12 січня 2012Світ
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Відно з Нігерії
ІсламістськеугрупованняБокоХарамвипустиловідео, вякомуспробувалавиправдатинедавнінапади нахристиянськігромадивНігерії,повідомляєБі-бі-сі.
ЙмовірнийлідеругрупованняАбубакрШеказаявив,що нападиздійснювалисяяк помстаза вбивствамусульману північнійНігерії.
ВінпопередивпрезидентакраїниГудлакаДжонатана,що силибезпекиНігерії неможутьзрівнятися зБокоХарам.
Черезкількагодинпісля цьогоймовірнічлениугрупованнявбиличотирьоххристиянвмістіПотіскум.
Заминулий тижденьчлениБокоХарамнеодноразовонападалинахристиянськігромади,врезультатічого загинулидесятки людей.
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