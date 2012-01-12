Ісламісти пояснили, чому вбивають християн

Відно з Нігерії

ІсламістськеугрупованняБокоХарамвипустиловідео, вякомуспробувалавиправдатинедавнінапади нахристиянськігромадивНігерії,повідомляєБі-бі-сі.



ЙмовірнийлідеругрупованняАбубакрШеказаявив,що нападиздійснювалисяяк помстаза вбивствамусульману північнійНігерії.



ВінпопередивпрезидентакраїниГудлакаДжонатана,що силибезпекиНігерії неможутьзрівнятися зБокоХарам.



Черезкількагодинпісля цьогоймовірнічлениугрупованнявбиличотирьоххристиянвмістіПотіскум.



Заминулий тижденьчлениБокоХарамнеодноразовонападалинахристиянськігромади,врезультатічого загинулидесятки людей.

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