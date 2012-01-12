Ісламісти пояснили, чому вбивають християн

01:12, 12 січня 2012
Світ
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Відно з Нігерії

ІсламістськеугрупованняБокоХарамвипустиловідео, вякомуспробувалавиправдатинедавнінапади нахристиянськігромадивНігерії,повідомляєБі-бі-сі.

ЙмовірнийлідеругрупованняАбубакрШеказаявив,що нападиздійснювалисяяк помстаза вбивствамусульману північнійНігерії.

ВінпопередивпрезидентакраїниГудлакаДжонатана,що силибезпекиНігерії неможутьзрівнятися зБокоХарам.

Черезкількагодинпісля цьогоймовірнічлениугрупованнявбиличотирьоххристиянвмістіПотіскум.

Заминулий тижденьчлениБокоХарамнеодноразовонападалинахристиянськігромади,врезультатічого загинулидесятки людей.

 

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