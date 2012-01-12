Дівчинка з дитячого будинку сказала Лукашенку, що він дурень

Під час візиту до Жодінського дитячого будинку з президентом Білорусі Олександром Лукашенком стався курйозний випадок. Як розповіли сайту charter97.orgджерела з дитячого будинку, під час хороводів і роздачі подарунків на новорічному ранку білоруський диктатор взяв на руки одну дівчинку.

Дівчинка показала йому свій малюнок будиночка. Лукашенко у своїй звичайній манері запитав у дитини: «Хороший будиночок, хочеш собі там квартирку?». Дівчинка не розгубилася і відповіла Лукашенку: «Ти що - дурень?».

Кажуть, здригнулися всі вихователі і численна свита, у тому числі сам Лукашенко.