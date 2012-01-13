Суд зобов'язав екс-міністра публічно вибачитися перед циганами

Повідомлення з Кишинева

КолишньогоміністрадержбезпекиМолдовиАнатолаПлугарузобов'язалипублічновибачитисяпередциганами.Таке рішенняухваливсудкишинівськогомікрорайонуРишкановка, де розглядавсяцивільнийпозовпротиекс-міністра,повідомляєЛента.ру.



До відповідальностіПлугарупритяглизайогословавлютому2010 року.Тоді,коментуючипланитимчасовогопрезидентаМолдовиМіхаяГімпущодо зміни конституції(зокрема, порядкуобранняпрезидента), екс-міністрзаявив:"Складаєтьсявраження,щоГімпу ійогоколегиведутьсебе, якцигани знемитоюдитиною: легшезробити нову, ніжцю відмити".



Відкогоконкретнонадійшовцивільнийпозов, неуточнюється.

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