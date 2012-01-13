Суд зобов'язав екс-міністра публічно вибачитися перед циганами
01:03, 13 січня 2012Світ
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Повідомлення з Кишинева
КолишньогоміністрадержбезпекиМолдовиАнатолаПлугарузобов'язалипублічновибачитисяпередциганами.Таке рішенняухваливсудкишинівськогомікрорайонуРишкановка, де розглядавсяцивільнийпозовпротиекс-міністра,повідомляєЛента.ру.
До відповідальностіПлугарупритяглизайогословавлютому2010 року.Тоді,коментуючипланитимчасовогопрезидентаМолдовиМіхаяГімпущодо зміни конституції(зокрема, порядкуобранняпрезидента), екс-міністрзаявив:"Складаєтьсявраження,щоГімпу ійогоколегиведутьсебе, якцигани знемитоюдитиною: легшезробити нову, ніжцю відмити".
Відкогоконкретнонадійшовцивільнийпозов, неуточнюється.
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