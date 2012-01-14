ЄС розкритикував зниження рейтингів дев'яти країн

01:29, 14 січня 2012
Світ
1046 0

Нині найважливішим є механізм стабільності

Єврокомісарз економікиі монетарноїполітики ОлліРенрозкритикуваврішення міжнародногорейтинговогоагентстваStandard&Poor'sзнизитиборговірейтингидев'ятикраїнєврозони,назвавшийого "суперечливим".

шкодуюпро цесуперечливомувирішенні(...)з бокуStandard and Poor's, яке стосується[пониження]рейтингівдекількохкраїн-членівєврозони, у тойчас,колиєврозонаробить рішучідії на всіхфронтаху відповідьна кризу", -цитуєйогозаявуБі-бі-сі.

За йогословами,зараз найважливішезавершити створенняЄвропейськогомеханізмустабільності.

Раніше міжнароднерейтинговоюагентствоStandard&Poor'sзнизилоборгові рейтингидев'ятикраїнєврозони,включаючи Італію, Іспаніюта Австрію.

Німеччиназберегласвій найвищийрівень "AAA".

Борговий рейтингІталії впавдо "BBB+" з "A",аІспанії- до "A" з "AA-".

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter