ЄС розкритикував зниження рейтингів дев'яти країн

Єврокомісарз економікиі монетарноїполітики ОлліРенрозкритикуваврішення міжнародногорейтинговогоагентстваStandard&Poor'sзнизитиборговірейтингидев'ятикраїнєврозони,назвавшийого "суперечливим".



"Яшкодуюпро цесуперечливомувирішенні(...)з бокуStandard and Poor's, яке стосується[пониження]рейтингівдекількохкраїн-членівєврозони, у тойчас,колиєврозонаробить рішучідії на всіхфронтаху відповідьна кризу", -цитуєйогозаявуБі-бі-сі.



За йогословами,зараз найважливішезавершити створенняЄвропейськогомеханізмустабільності.



Раніше міжнароднерейтинговоюагентствоStandard&Poor'sзнизилоборгові рейтингидев'ятикраїнєврозони,включаючи Італію, Іспаніюта Австрію.



Німеччиназберегласвій найвищийрівень "AAA".



Борговий рейтингІталії впавдо "BBB+" з "A",аІспанії- до "A" з "AA-".