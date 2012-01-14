ЄС розкритикував зниження рейтингів дев'яти країн
Нині найважливішим є механізм стабільності
Єврокомісарз економікиі монетарноїполітики ОлліРенрозкритикуваврішення міжнародногорейтинговогоагентстваStandard&Poor'sзнизитиборговірейтингидев'ятикраїнєврозони,назвавшийого "суперечливим".
"Яшкодуюпро цесуперечливомувирішенні(...)з бокуStandard and Poor's, яке стосується[пониження]рейтингівдекількохкраїн-членівєврозони, у тойчас,колиєврозонаробить рішучідії на всіхфронтаху відповідьна кризу", -цитуєйогозаявуБі-бі-сі.
За йогословами,зараз найважливішезавершити створенняЄвропейськогомеханізмустабільності.
Раніше міжнароднерейтинговоюагентствоStandard&Poor'sзнизилоборгові рейтингидев'ятикраїнєврозони,включаючи Італію, Іспаніюта Австрію.
Німеччиназберегласвій найвищийрівень "AAA".
Борговий рейтингІталії впавдо "BBB+" з "A",аІспанії- до "A" з "AA-".