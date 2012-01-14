Республіканці відповіли Обамі: "Пізно"

Президент США Барак Обама розкрив перед Конгресом деталі свого плану щодо впорядкування уряду США. Цей проект, за його словами, дозволить скоротити витрати і заощадити мільярди доларів.



Американський президент порівняв адміністрацію із застарілим бюрократичним лабіринтом, у якому понад 12 установ займаються поодинці питаннями продовольчої безпеки.



Він пропонує об'єднати кілька департаментів, створивши один, який буде займатися питаннями американського бізнесу, експорту та торгівлі.



Пропозиції глави держави повинні бути схвалені конгресом, що, як зазначають кореспонденти Бі-бі-сі, може виявитися нелегкою справою в рік проведення президентських виборів. Республіканці в Сенаті вже висловили здивування, що подібна думка прийшла в голову президенту так пізно.



"Після того, як він (Обама) санкціонував одне з найзначніших збільшень апарату уряду в історії, і через рік після того, як він говорив про цю проблему у зверненні до конгресу, цікаво побачити, що президент, нарешті, визнав, що Вашингтон вийшов з-під контролю. І хоча ми вперше дізналися про цю пропозицію сьогодні вранці із засобів масової інформації, ми, звичайно, уважно його вивчимо після того, як Білий дім надасть нам деталі того, що він хоче зробити ", - заявив журналістам прес-секретар лідера республіканської меншини сенату Мітча Макконнелла Дон Стюарт.