Візу до Індії можна буде отримати, прилетівши туди

Неофіційна інформація

Індія має намірнайближчим часомрозширитисписокдержав,чиїгромадяниможутьотримувативізи, прилетівши туди,щена 13країн, повідомляєРІА "Новости"з посиланнямнагазетуTimes of India.



За інформацієюЗМІ, списокбуде розширенийпереважнозарахунок Європи, атакож сусідніх зІндієюкраїн.



Очікується, що незабаромвізипо прильотудо ІндіїзможутьотримуватигромадяниМалайзії, Таїланду, Брунею, Іспанії, Франції, Німеччини, Швеції, Росії,України, Казахстану,атакож Бразиліїі ПАР, зазначаєвидання.



Поки що візипо прильотуотримуютьгромадяни11 країн.



Такерішення покликанесприяти розвиткутуризму,зазначаєгазета.Втім, коли точнобудеухвалено церішення, ще неповідомляється.Можливо, списокбудерозширюватисявкількаетапів.

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