Від пожежі серйозно постраждав старовинний монастир у Литві
Місцеві мешканці рятували речі з вогню
УЛитвівід пожежісерйознопостраждавстаровиннийбернардинськиймонастирТітувенай.Пожежники гасиливогонь протягомсімохгодин.
ЯкповідомляєРадіоСвобода, будівлімонастиряназиваютьшедевромсхідноєвропейськоїархітектуриXVIIстоліття встилібароко.
Пожежа,центр якої був у музеїмонастиря, знищивблизько 300ціннихцерковнихекспонатіві більше 2тисячкв.мпокрівлі,наремонт якоїнещодавнобуловитрачено 3мільйони євро.
Старовинниймонастирськийкомплекс- з йогофрескамиі унікальнимидерев'янимискульптурами -зберігавсяпротягомстоліть,незважаючина війниі руйнування,зараззазнав збитківнасуму неменше 4мільйонівєвро.
За розповідямиочевидців, місцевіжителікидалисяу вогонь,намагаючисьврятуватипредметицерковного вжитку,деяким цевдавалося.Люди непостраждали.УрядЛитвиу зв'язкуз пожежеювТітувенайоголосило вКельмеськомурайонномусамоврядуваннірежимнадзвичайноїситуації.
Ведетьсярозслідуванняпричинта обставинпожежі.