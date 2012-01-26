Від пожежі серйозно постраждав старовинний монастир у Литві

Місцеві мешканці рятували речі з вогню

УЛитвівід пожежісерйознопостраждавстаровиннийбернардинськиймонастирТітувенай.Пожежники гасиливогонь протягомсімохгодин.



ЯкповідомляєРадіоСвобода, будівлімонастиряназиваютьшедевромсхідноєвропейськоїархітектуриXVIIстоліття встилібароко.



Пожежа,центр якої був у музеїмонастиря, знищивблизько 300ціннихцерковнихекспонатіві більше 2тисячкв.мпокрівлі,наремонт якоїнещодавнобуловитрачено 3мільйони євро.



Старовинниймонастирськийкомплекс- з йогофрескамиі унікальнимидерев'янимискульптурами -зберігавсяпротягомстоліть,незважаючина війниі руйнування,зараззазнав збитківнасуму неменше 4мільйонівєвро.



За розповідямиочевидців, місцевіжителікидалисяу вогонь,намагаючисьврятуватипредметицерковного вжитку,деяким цевдавалося.Люди непостраждали.УрядЛитвиу зв'язкуз пожежеювТітувенайоголосило вКельмеськомурайонномусамоврядуваннірежимнадзвичайноїситуації.



Ведетьсярозслідуванняпричинта обставинпожежі.

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