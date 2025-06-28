Тільки на відміну від першої частини, цього разу вона буде не фейковою.

Hellblade 2: Senua's Saga отримає покращене видання в серпні. В оновленій версії розробники з Ninja Theory додадуть новий "дуже високі" налаштування графіки, поліпшення фоторежиму, коментарі від розробників, а також офіційну підтримку Steam Deck.

Одним із ключових нововведень стане повернення "темної гнилі" з першої частини. У Hellblade: Senua's Sacrifice вона візуально піднімалася по руці героїні при кожній смерті. Розробники попереджали, що якщо гниль досягне голови - всі збереження видаляться. Однак це був просто зайвий психологічний тиск, і гниль ніколи не добиралася до голови Сенуї.

У поліпшеній версії Hellblade 2 темна гниль з'явиться як додатковий режим. Тут буде така ж система як і в першій частині: гниль добирається до голови Сенуї - збереження видаляються. Однак, за словами Ninja Theory, цього разу все насправді.

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Точна дата виходу Enhanced-версії поки не оголошена.

Раніше експерти з Digital Foundry склали свій список ігор 2024 року з найкращою графікою. Hellblade 2: Senua's Saga посіла там почесне 2-е місце.

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