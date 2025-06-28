З початку року винищувачі НАТО вже дев’ять разів піднімали по тривозі через російські літаки.

Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем неподалік від північних кордонів Польщі, повідомляє Bild.

За даними видання, інцидент стався 27 червня. Радари НАТО виявили літак Іл-20М о 9:02 за місцевим часом (10:02 за київським часом). Він вилетів з Калінінграду без сигналу транспондера та не виходив на зв’язок. Прямував до міжнародного повітряного простору поблизу Польщі та Німеччини.

О 9:32 (10:32 за київським часом) з авіабази в Лазі вилетіли два винищувачі Eurofighter. Вони встановили візуальний контакт із російським літаком у повітряному просторі поблизу польського міста Кольберг, що за 100 км від узбережжя Німеччини. Попри це, російський літак, за даними журналістів, продовжив рухатися на захід.

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За 40 кілометрів від острова Узедом літак змінив свій курс і попрямував північ. Разом з тим, повітряний простір Німеччини він не порушив.

Російські розвідувальні літаки Іл-20М неодноразово вилітали з Калінінграда для збору інформації про військову діяльність країн НАТО вздовж узбережжя Балтійського моря - зокрема, в Польщі, Німеччині, Данії та Швеції.

Як уточнює видання, з посиланням на джерела, з початку року винищувачі НАТО вже дев'ять разів піднімали через тривогу у зв'язку з появою російських літаків.

Російські літаки порушують повітряний простір країн НАТО

Російські літаки останніми роками неодноразово літали поблизу повітряного простору країн-членів НАТО та намагалися його порушити. Зокрема, у середині квітня винищувачі військово-повітряних сил Великої Британії двічі протягом тижня піднімалися у повітря після того, як російські літаки пролетіли занадто близько до кордону Альянсу.

Раніше російський літак порушив повітряний простір Литви. Представникам російського посольства, у зв’язку з інцидентом було вручено ноту протесту.

У 2024 році чотири військові літаки РФ порушили повітряний простір Фінляндії. Тоді два бомбардувальники та два винищувачі вторглися на відстань близько 2,5 км у повітряний простір Фінляндії поблизу міста Ловійса.

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