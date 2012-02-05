Розлючений натовп спалив резиденцію губернатора: є жертви

Розлючений натовп у неділю вдень увірвалася до будівлі губернаторства в північній афганській провінції Сарі-Пуль і підпалив його, повідомило інформаційне агентство Пажвак.

Вранці велика група людей в місті Сарі-Пуль, адміністративному центрі однойменної провінції, прийшла до губернаторства протестувати проти безчинств особистих охоронців головного провінційного чиновника, які, за словами демонстрантів, згвалтували молоду дівчину. Маніфестанти, розбивши велике шатро навпроти будівлі резиденції губернатора, вимагали пустити їх усередину, коли ж прохання не подіяли, розлючені чоловіки кинулися всередину і підпалили відразу кілька приміщень.

Охорона відкрила вогонь на ураження по нападниках, в результаті зіткнення загинули кілька людей, десятки отримали поранення, відзначає агентство.

Офіційна влада поки ніяк не прокоментувала подію.

РІА Новини