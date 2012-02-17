Путін звільнив Торгового представника РФ в Україні

Прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН звільнив Сергія ІВАНОВА з посади Торгового представника Російської Федерації в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, відповідні розпорядження підписав глава російського уряду.

«Звільнити С.ІВАНОВА з посади Торгового представника Російської Федерації в Україні у зв'язку з виходом на пенсію», - зазначено у документі.

С.ІВАНОВА було призначено торгпредом РФ в Україні у жовтні 2008 року.