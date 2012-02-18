На виборах президента Росії в Україні будуть 9 виборчих дільниць

На виборах президента Росії 4 березня в Україні працюватимуть 9 виборчих дільниць.

Як повідомили УНІАН повідомили у МЗС РФ, громадяни Російської Федерації, які постійно проживають або тимчасово перебуватимуть цього дня на території України, зможуть проголосувати на виборах президента РФ на дев'яти виборчих дільницях.

Зокрема, виборчу дільницю буде відкрито у консульському відділі Посольства Російської Федерації в Україні в Києві. У рамках даної дільниці будуть організовані виїзні пункти голосування у Чернігові і Черкасах.

Також 4 березня працюватимуть окремі виборчі дільниці в генконсульствах Росії у Львові, в Одесі (в рамках даної дільниці будуть організовані виїзні пункти голосування в Миколаєві і Херсоні), у Сімферополі (в рамках даної дільниці можна буде проголосувати в Євпаторії, Керчі і Ялті).

Окремі дільниці будуть відкриті в Севастополі, Феодосії, смт Кача і смт Гвардійське.

Крім того, буде відкрито виборчу дільницю при Генконсульстві РФ у Харкові. У рамках даної дільниці також будуть організовані виїзні пункти голосування в Донецьку, Луганську, Запоріжжі і Дніпропетровську.

Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00 за київським часом.

За даними МЗС РФ, у виборах можуть взяти участь понад 100 тис. громадян Росії, які проживають в Україні.

Як повідомляв УНІАН, вибори президента Росії призначені на 4 березня. На пост глави держави, окрім прем'єр-міністра Володимира ПУТІНА, претендують: підприємець Михайло ПРОХОРОВ і лідери парламентський партій Геннадій ЗЮГАНОВ (КПУ), Сергій МИРОНОВ «Справедлива Росія» і Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ (ЛДПР).