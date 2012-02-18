У Казахстані зійшли з рейок цистерни з газом

Тепловоз, дві цистерни з газом і п`ять з товарами зійшли з рейок на станції Талдикорган на південному сході Казахстану. Загрози вибуху і пожежі немає, проте рух припинено.

За даними МНС Казахстану, аварія трапилася в ніч на суботу через «мимовільний накат залізничного поїзда», що складався з одного тепловоза і 13 вагонів. Вони викотилися на уловлюючий тупик.

«Сталося перекидання і схід з рейок тепловоза з п`ятьма товарними, двома газовими цистернами», - цитує МНС РІА «Новости».

За даними відомства, наразі залізничні колії перекриті поїздом, що зійшов з рейок, пересування коліями неможливе.

«Загроза вибуху і пожежі відсутня. Жертв і постраждалих немає», - повідомляє МНС Казахстану.

На місці аварії організована робота з відновлення руху, підйому перекинутих вагонів.