На кордоні Чечні й Дагестану загинули 17 силовиків

Під час спеціальної операції, що проводиться в горах на кордоні Чечні та Дагестану, загинуло 17 поліцейських, 24 – поранені.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МВС Чечні.

«В результаті спецоперації, що тривала майже 4 дні, поранення легкої і середньої тяжкості дістали 24 правоохоронця, 17 осіб загинули», - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, в спецоперації, що проводилася в Казбековському районі Дагестану, було знищено сім учасників озброєної групи, у тому числі і одного з лідерів НВФ Магарбі Тіміралієва, який перебував у федеральному розшуку, відомий також як «Абудар».

Дана група, за твердженням МВС, була причетна до вбивств співробітників правоохоронних органів та інших тяжких і особливо тяжких злочинів.