Фільм ”Христос очима мусульман” показав історію Ісуса згідно з Кораном

Найбільші християнські церкви Єгипту - коптська, католицька і протестантська - закликали офіційну владу країни заборонити показ британського фільму, що показує історію Христа очима мусульман, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету "Аль-Мисрі аль-Яум".

"Цей фільм тільки поглиблює розкол між християнами і мусульманами, і я прошу заборонити його показ в Єгипті. Єгипетські християни і без того чудово знають мусульманський погляд на християнство. Вони сприймуть його тільки як образу своєї релігії", - заявив в інтерв`ю газеті голова інформаційного комітету Коптської Церкви єпископ Марк.

Фільм "Христос очима мусульман", прем`єра якого відбулася 19 серпня, викликав неоднозначну реакцію у Великобританії. Фільм, в створенні якого брали участь мусульмани і християни, розповідає історію Христа так, як вона викладена в Корані та мусульманських давніх переказах. Мусульмани шанують Ісуса Христа як пророка, але заперечують його божественну природу, а також факт його смерті на хресті та воскресіння з мертвих. Нещодавно з`явилася інформація, що кілька єгипетських компаній придбали права на показ фільму в єгипетських кінотеатрах.

Влада Єгипту не надає офіційної статистики щодо кількості християн в Єгипті. За неофіційними даними, їх кількість становить 7-9% населення Єгипту.