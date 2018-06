Британські експерти: обрання Путіна призведе до зростання кризи

Британський королівський інститут міжнародних відносин «Четем-хаус» оприлюднив доповідь «Знову Путін: наслідки для Росії і Заходу» (Putin Again: Implications for Russia and the West). Його автори вважають, що якщо Президентом знову стане Володимир ПУТІН, то політична системна криза в Росії наростатиме.

На їхню думку, впродовж шести років країна може зіткнутися з цілою низкою загроз, які можуть призвести до неконтрольованого розвитку подій. Російські експерти і представники політичних партій оцінили доповідь неоднозначно.

Автори доповіді - провідні британські і російський політологи: Ендрю ВУД, Пилип ХЕНСОН, Джеймс НІКСІ та Лілія ШЕВЦОВА. Вони проаналізували внутрішню і зовнішню політику, а також економіку Росії та зробили висновки про можливі сценарії розвитку політичної ситуації.

Кажучи про вибори в Росії, експерти відзначають, що «фальсифікація виборів до Держдуми 4 грудня 2011 року, яка тільки підтвердила, що В.ПУТІН і його команда мають намір залишатися при владі нескінченно, обурила багатьох росіян, і в першу чергу освічений електорат». На їхню думку, відбулося поглиблення безодні між правлячою групою і значною частиною суспільства. «Прокремлівську партію «Єдина Росія» підтримало лише 35% виборців, а 39% опитаних росіян заявляють, що Росія рухається в «неправильному напрямі». Повернення В.ПУТІНА в Кремль у такому контексті позбавляє його права на роль національного лідера, що стоїть над суспільством, і ще більше послаблює легітимність», - роблять висновок автори.

Також політологи сумніваються, що Росія здатна виступати в серйозній ваговій категорії на міжнародному рівні. «Америка і Європа розчаровані тим, що після падіння комунізму Росія так і не стала більш відповідальним міжнародним гравцем. «Перезавантаження» відносин зі США виявилося позбавленим конкретного змісту, а відносини з Європою залишають бажати кращого», - відзначають вони.

Кажучи про економіку Росії, експерти відзначають, що вона потребує системних реформ, але малоймовірно, що влада на них погодиться. На їхню думку, Росії допомогла б модернізація, але малоймовірно, що «російський чиновницький клас, відомий своїми хижацькими інстинктами, до неї готовий. «Річ у тому, що злиття влади і власності настільки глибоке, що економічна реформа неможлива без політичних змін», - вважають автори.

Оцінюючи перспективи Росії, автори доповіді вважають, що існує вірогідність того, що в найближчі шість років країна може зіткнутися з цілою низкою загроз.

«Якщо правляча еліта не зможе пристосуватися до реалій, що змінюються, і в країні не будуть створені незалежні інститути, які змогли б артикулювати інтереси суспільства, не виключено, що ця ситуація призведе до неконтрольованого перебігу подій. Такий сценарії може мати негативні наслідки для Європи і всього міжнародного співтовариства», - роблять висновок вони, наголошуючи, що відносини Заходу з Росією мають грунтуватися на низці певних принципів.

Серед останніх вони називають:

- західне суспільство не може підтримувати твердження, згідно з яким Росія володіє унікальним набором цінностей;

- Захід не мусить підтримувати претензії Москви на особливі права щодо колишніх радянських республік;

- необхідно переконати Росію тримати своє слово щодо виконання міжнародних конвенцій та інших міжнародних норм поведінки.