Понад 6 тисяч прихильників Каддафі зазнають тортур

Понад 6 тис. прихильників Муамара Каддафі як і раніше знаходяться у в'язницях, влаштованих колишніми лівійськими "революціонерами".

Такі цифри навів спецпредставник Генерального секретаря ООН у Лівії Іан МАРТІН під час відеобрифінгу, влаштованого для членів Ради безпеки, передає ІТАР-ТАСС.

За його словами, Міністерству юстиції Лівії поки що вдалося взяти під контроль тільки вісім в'язниць, в яких утримуються 2382 чол. За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), по всій країні колишні "революціонери" влаштували понад 60 власних в'язниць, в яких знаходяться близько 8,5 тис. в’язнів. МКЧК називає становище в багатьох з них "складним і напруженим", що на практиці означає жорстокі тортури і знущання. Правозахисна організація "Міжнародна амністія" встановила факт смерті від тортур щонайменше 12 чоловік, які були заарештовані колишніми повстанцями. Її працівники повідомляють про тортури в’язнів у 10 в'язницях, контрольованих "революціонерами".

І.МАРТІН закликав лівійський Мінюст прискорити процес встановлення контролю над в'язницями, визнавши, що "прогрес ускладнюється відсутністю достатньої кількості працівників кримінальної поліції". Він пообіцяв продовжувати тісно взаємодіяти з владою, щоб "спонукати їх до проведення інспекцій в'язниць, виявлення таємних місць ув’язнення і розслідування зловживань".

Тим часом, постійний представник Лівії при ООН Абдель Рахман Мухаммед ШАЛЬКАМ, який уже обіймав цю посаду при М.Каддафі, а потім вчасно переметнувся в стан переможців, мало не з піною на губах запевняв членів РБ ООН у тому, що в’язні, які опинилися під контролем уряду, включаючи ряд колишніх міністрів уряду М.Каддафі і воєначальників, не зазнають ніяких тортур і знущань. Проте, він визнав, що в Лівії «існують райони, які не контролюються урядом і де немає ні поліції, ні судів». "Ми не можемо нести відповідальність за будь-яке зловживання в будь-якому місці", - сказав А.ШАЛЬКАМ.

Коментуючи вислови І.МАРТІНА, дипломати в ООН нагадують, що правляча Перехідна національна рада свого часу клятвено обіцяла покінчити з "практикою попереднього режиму" і поважати права людини. Звинувачення в знущаннях, тортурах і зникненнях прихильників М.Каддафі ставлять в не менш скрутну ситуацію і західні держави, що "протиснули" через РБ ООН потрібні їм резолюції, і використали їх для зміни режиму в Лівії.