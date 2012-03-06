Молодший брат екс-президента Киргизії втік з колонії

Брат колишнього президента Киргизії Курманбека Бакієва, засуджений до семи років ув`язнення за організацію заворушень влітку 2010 року, втік з колонії-поселення, повідомило РІА Новини джерело в прес-службі Департамента відбування покарань республіки.

Ахмат Бакієв в серпні минулого року був визнаний винним в організації масових заворушень, розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, здирництві та шахрайстві. Він був засуджений до семи років суворого режиму, проте 4 січня 2012 йому змінили режим утримання і перевели з виправної колонії до колонії-поселення № 35 в Бішкеку.

"У січні Ахмат Бакієв був госпіталізований з колонії-поселення № 35, розташованої в Бішкеку, в одну з міських лікарень з пневмонією. 3 березня він повинен був повернутися в колонію для відбування покарання, однак цього не зробив", - повідомив співрозмовник агентства.

Таким чином, Ахмат Бакієв порушив умови ув`язнення, тобто втік.

У квітні 2010 в Киргизії стався держпереворот, що закінчився відставкою другого президента країни Курманбека Бакієва, який сам прийшов до влади, поваливши президента Аскара Акаєва в 2005 році. Після квітневих подій країна занурилася в пучину масових заворушень, які вилилися в кривавий міжетнічний конфлікт між киргизами і узбеками, які проживають на півдні республіки. Нова влада заявила, що організаторами заворушень стали реваншисти, які підтримують екс-президента Бакієва.