Президент Таджикистану пропонує пом'якшити покарання за наклеп

Президент Таджикистану Емомалі РАХМОН запропонував скасувати кримінальне покарання за наклеп, обмежившись лише адміністративною відповідальністю.

Як повідомляє «Лента.ру», свою ініціативу Е.РАХМОН пояснив "широкими дискусіями в колі журналістів" і "практикою цивілізованого світу".

При цьому таджицький Президент нагадав, що чиновники часто неадекватно сприймають критику з боку ЗМІ і вимагають для них кримінального покарання.

Водночас Е.РАХМОН зазначив, що ЗМІ не повинні публікувати матеріали, які розпалюють ворожнечу або "стають причиною песимізму народу, падіння його духу".

Е.РАХМОН доручив міністерству юстиції підготувати документи для законодавчої ініціативи, яка буде представлена на розгляд уряду.

В даний час статті 135 і 136 Кримінального кодексу Таджикистану передбачають штраф, виправні роботи або позбавлення волі на строк до 2 років за "розповсюдження свідомо неправдивих відомостей" або "приниження чести і достоїнства" іншої особи.

Як відзначають ЗМІ, ініціатива Е.РАХМОНА прозвучала на тлі блокування в Таджикистані ряду незалежних інтернет-видань. Журналісти припускали, що подібні заходи стали відповіддю на критику видань на адресу Е.РАХМОНА. За даними агентства "Азія-Плюс", увечері 9 березня після протестів міжнародних організацій доступ до сайтів було відновлено.