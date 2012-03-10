Пенсіонер жбурнув у міністра фінансів Греції пачкою йогурту

На міністра фінансів Греції Евангелоса ВЕНІЗЕЛОСА у суботу напав пенсіонер, який жбурнув в нього пачкою густого грецького йогурту.

Як передає Афінське агентство новин, інцидент стався на партійній конференції лівоцентристської партії ПАСОК. Е.ВЕНІЗЕЛОС, продемонструвавши холоднокровність, змінив забруднений костюм і незабаром після цього виступив перед присутніми з трибуни.

Напад на міністра вчинив пересічний член партії - пенсіонер, незадоволений зниженням своєї пенсії. Помічники міністра заявили, що на нього напала «людина, яка має певні проблеми».

Е.ВЕНІЗЕЛОС, який відіграє провідну роль в переговорах з міжнародними кредиторами Греції і процесі списання грецького боргу, претендує на посаду лідера партії.

Грецькі політики впродовж останніх місяців багато разів піддавалися нападу пересічних громадян. У політиків жбурляли йогуртом, яйцями і апельсинами, в деяких випадках не обходилося і без рукоприкладства.