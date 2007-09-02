У Конго спалахнула невідома хвороба з високим рівнем смертності

Всесвітня організація охорони здоров`я повідомляє, що її представники вивчають спалах невідомої хвороби з високим рівнем летальних результатів у Демократичній Республіці Конго.

За інформацією агентства «Рейтер» з посиланням на ООН, ВООЗ не має у своєму розпорядженні точних даних про те, скільки людей стали жертвами хвороби і скільки всього людей захворіли на невідомий вірус. З числа хворих більш як половини випадків невідомої хвороби спостерігаються у дітей у віці до десяти років.

"Первинними симптомами хвороби здебільшого є жар, головний біль, діарея або кишкові болі і блювота", - йдеться в заяві організації ООН.

Причина захворювання також ще не встановлена. На даний момент експерти ВООЗ і співробітники Мінохоронздоров`я ДРК беруть проби для лабораторних досліджень, сказано в заяві ВООЗ.

Місцеві співробітники Міністерства охорони здоров`я вживають заходів з посилення санітарно-епідемічного режиму, перевірки безпеки водопостачання та інших заходів дотримання гігієни серед населення країни, відзначає РІА «Новости».