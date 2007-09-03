Урагану Фелікс присвоїли третю категорію небезпеки
00:39, 03 вересня 2007Світ
669
Епіцентр - біля острова Кюрасао
Тропічному урагану "Фелікс" присвоєно третю категорію небезпеки за п`ятизначною шкалою, оголосив Національний центр по ураганах США. В даний час швидкість поривів вітру досягає 205 км/г. Епіцентр урагану знаходиться на північ від острова Кюрасао (володіння Нідерландів). Очікується, що пізніше "Фелікс" наблизиться до острова Аруба, де вже почалися проливні дощі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter