Урагану Фелікс присвоїли третю категорію небезпеки

00:39, 03 вересня 2007
Світ
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Епіцентр - біля острова Кюрасао

Тропічному урагану "Фелікс" присвоєно третю категорію небезпеки за п`ятизначною шкалою, оголосив Національний центр по ураганах США. В даний час швидкість поривів вітру досягає 205 км/г. Епіцентр урагану знаходиться на північ від острова Кюрасао (володіння Нідерландів). Очікується, що пізніше "Фелікс" наблизиться до острова Аруба, де вже почалися проливні дощі.

РБК

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