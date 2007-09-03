Урагану Фелікс присвоїли третю категорію небезпеки

Тропічному урагану "Фелікс" присвоєно третю категорію небезпеки за п`ятизначною шкалою, оголосив Національний центр по ураганах США. В даний час швидкість поривів вітру досягає 205 км/г. Епіцентр урагану знаходиться на північ від острова Кюрасао (володіння Нідерландів). Очікується, що пізніше "Фелікс" наблизиться до острова Аруба, де вже почалися проливні дощі.

РБК