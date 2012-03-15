Голову Білоруської асоціації журналістів не випустили з країни

Голову громадської організації «Білоруська асоціація журналістів» Жанну ЛИТВИНУ сьогодні не випустили з Білорусі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «БАЖ».

«У національному аеропорту Мінськ прикордонники заявили, що я перебуваю в списку осіб, для яких виїзд із країни тимчасово обмежено», - прокоментувала Ж.ЛИТВИНА те, що сталося.

За її словами, прикордонники пояснили, що таке рішення ухвалила міліція.

«Насправді це унікальний випадок. У День Конституції Білорусі, 15 березня, мені ставлять штамп, що порушує моє конституційне право на виїзд із країни. До цього, мені здається, подібних штампів у паспорт ніхто не ставив. Таким чином, порушуються мої конституційні права», - підкреслила Ж.ЛИТВИНА.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день відомо про вісім представників опозиції, громадянського суспільства й ЗМІ, яким тимчасово заборонено виїзд із Білорусі.

1 березня начальник управління з нагляду за виконанням законодавства і законністю правових актів Генеральної прокуратури Білорусі Павло РОДІОНОВ, заявив, що опозиціонерам, які закликають до санкцій стосовно Білорусі, може бути обмежено виїзд за кордон.

З Білорусі не були випущені голова Об'єднаної громадянської партії (ОГП) Анатолій ЛЕБЕДЬКО, член політради ОГП Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, лідер Білоруської партії лівих «Справедливий світ» Сергій КАЛЯКІН, керівник правозахисного громадського об'єднання «Білоруський Гельсінкський комітет» Олег ГУЛАК, активіст руху «За Свободу» Віктор КОРНЕЄНКО, правозахисник Валентин СТЕФАНОВИЧ і шеф-редактор газети «Наша ніва» Андрій ДИНЬКО.

Стало також відомо, що вночі 15 березня з країни не випустили журналіста телеканалу «Белсат» Михайла ЯНЧУКА.

Довідка УНІАН. ГО «Білоруська асоціація журналістів» – добровільне, недержавне, непартійне об'єднання громадян, які займаються професійною журналістською діяльністю або сприяють її розвитку. БАЖ діє з осені 1995 року (в 2006 р. пройшла державну перереєстрацію).

Сьогодні в БАЖ налічується понад 1000 членів, які працюють у різних періодичних виданнях, на радіо й телебаченні, у видавничих компаніях. Деякі члени організації є співробітниками державних ЗМІ.

Із 1998 р. БАЖ постійно веде моніторинг порушень свободи висловлювань і прав ЗМІ.