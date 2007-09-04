У Росії стартує виборча кампанія

У Росії сьогодні офіційно розпочинається виборча кампанія.

Як передає радіо «Свобода», "Российская газета" публікує указ Президента Володимира ПУТІНА про проведення 2 грудня виборів у Державну Думу.

Вперше всі 450 депутатів обираються за пропорційною системою, тобто за партійними списками. Підвищено прохідний бар`єр до парламенту з 5 до 7 відсотків, заборонено створення виборчих блоків, скасовані необхідний рівень явки виборців і графа "проти всіх".

Число зареєстрованих партій у Росії за 3 роки скоротилося з 44-х до 15.