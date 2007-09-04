У Росії стартує виборча кампанія
09:30, 04 вересня 2007Світ
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Опубліковано указ Путіна
У Росії сьогодні офіційно розпочинається виборча кампанія.
Як передає радіо «Свобода», "Российская газета" публікує указ Президента Володимира ПУТІНА про проведення 2 грудня виборів у Державну Думу.
Вперше всі 450 депутатів обираються за пропорційною системою, тобто за партійними списками. Підвищено прохідний бар`єр до парламенту з 5 до 7 відсотків, заборонено створення виборчих блоків, скасовані необхідний рівень явки виборців і графа "проти всіх".
Число зареєстрованих партій у Росії за 3 роки скоротилося з 44-х до 15.
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