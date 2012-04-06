З 13 квітня білоруси зможуть літати до Москви, і тільки

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Бєлавіа», про це заявив заступник генерального директора компанії Ігор Чергинець.

«Одержано повідомлення про те, що з 13 квітня «Бєлавіа» має припинити польоти в усі російські регіони, крім Москви», - повідомив він.

За словами І.Чергинця, «Бєлавіа» змушена припинити продаж квитків у російські регіони. Гроші за вже продані квитки повертатимуться.

Як зазначили в авіакомпанії, найближчим часом авіаційні власті обох країн відновлять переговори про програму польотів між Мінськом і Москвою.

Довідка УНІАН. Зараз «Бєлавіа» крім Москви виконує рейси до Санкт-Петербурга, Калінінграда, Сочі, Єкатеринбурга, а в червні планувала відкрити рейс до Новосибірська.