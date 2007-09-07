Як перетнути польський кордон комфортно і без втрат

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА та речник громадянських прав Республіки Польща Януш КОХАНОВСЬКИЙ підписали Звернення до глав держав та урядів України та Республіки Польщі, в якому викладено основні шляхи вирішення проблеми щодо дотримання прав людини при перетині кордону.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Держмитслужби, церемонія підписання документа відбулася 6 вересня у пункті перетину українсько-польського кордону «Шегини-Медика» Західної регіональної митниці.

У зверненні йдеться про необхідність прискорення виконання програми з розбудови інфраструктури Державного кордону України з Польщею з метою створення додаткових пунктів перетину кордону (не менше як шість) відповідно до нормативів ЄС; покращання умов видачі віз у польських консульських установах в Україні до 30 червня 2008 року, а також вжиття спільних заходів для припинення нелегального бізнесу під час отримання віз та прискорення вирішення питання щодо забезпечення громадян України закордонними паспортами до 1 січня 2008 року.

Омбудсмани обох держав вирішили ввести в практику постійні спільні перевірки стану дотримання та забезпечення прав громадян під час перетину ними Державного кордону між Україною і Польщею, внести необхідні зміни і доповнення до Угоди про співробітництво в галузі захисту прав людини та громадянина між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та речником громадянських прав Республіки Польща з урахуванням вимог часу.

Крім того, у зверненні наголошується на необхідності завершити реконструкцію пункту перетину Державного кордону «Шегини-Медика», створивши додаткові смуги митного контролю. Омбудсмени також вважають за доцільне обладнати коридор для пішого перетину кордону дахом по всій його довжині та удосконалити до 1 січня 2008 року організацію проведення прикордонного і митного контролю громадян в зоні пішого перетину кордону.

Н.КАРПАЧОВА та Я.КОХАНОВСЬКИЙ пропонують також створити телефон довіри на обох частинах пункту перетину кордону з метою отримання громадянами інформації щодо захисту своїх прав, а також для протидії порушенню цих прав службовими особами під час перетину кордону.

Омбудсмени вважають за потрібне до 1 січня 2009 року уніфікувати та спростити нормативно-правові акти стосовно перетину кордону, а також щоквартально проводити спільні навчання прикордонних і митних служб обох країн.