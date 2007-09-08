Іпотечна криза в США нагадує крах 1837, 1907 і 1987 років

Колишній голова Федеральної резервної системи США Алан Грінспен (Alan Greenspan) заявив, що нинішня фінансова криза за багатьма параметрами подібна до рецесій 1998 і 1987 років, повідомляє The Wall Street Journal. Впливовий фінансист додав, що симптоми також схожі на ті, що супроводили обвал попиту на земельні ділянки 1837-го та паніку в банківській системі 1907 року.

За словами Грінспена, колапс фондових ринків зазвичай пов`язаний з панікою інвесторів, які бояться втратити свої вкладення і тому продають найменш надійні активи. Зворотний процес, зростання фондових ринків, завжди зумовлений ейфорією інвесторів, які спостерігають тривалий стабільний розвиток економіки. Ціни акцій зростають, створюючи "мильні бульбашки", які періодично лускаються, викликаючи рецесії.

У 1998 році інвестори почали масовий вихід з фондових ринків країн, що розвивалися. Це було викликано колапсом азіатських фондових ринків, за яким настав дефолт російської держави.

"Чорний понеділок" 19 жовтня 1987 року запам`ятався учасникам ринку найсильнішим одноденним падінням акцій. На Нью-йоркській фондовій біржі (NYSE) за кілька годин котирування впали на 22,6 відсотка. Цей обвал виявився навіть сильнішим, ніж крах фондового ринку 28 жовтня 1929, який поклав початок Великої депресії.

Лента.ру