У ЄС виникає ”дедалі більше питань” до Росії

Європейський Союз повинен проводити жорсткішу політику щодо Росії на тлі завершення повноважень президента Володимира ПУТИНА.

Як передає Рейтер, про це заявили в п`ятницю міністри закордонних справ країн ЄС.

Низка країн висловила свій подив тим, що ЄС не відреагував на "ракетний інцидент" між Москвою і Тбілісі, а також побоюються використання Росією своїх енергетичних ресурсів як зброї для впливу на внутрішню політику блоку.

ЄС може мати значний вплив на процес вступу РФ до Світової організації торгівлі, проте у свою чергу повинен наполягти на тому, щоб Москва поводилась відповідальніше, вважають глави зовнішньополітичних відомств Євросоюзу.

Польща заявила, що не виключає блокування процесу вступу Росії до СОТ у тому разі, якщо Москва не відмінить ембарго на поставки продукції польського сільського господарства.

"Ми хочемо конструктивних відносин з Росією, але ми хочемо, щоб і Росія продемонструвала відповідальність", - сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід МІЛІБЕНД.

"Ми не змогли прийняти рішення (щодо суперечки Росії і Грузії) і сформулювати Росії свою позицію", - сказав в інтерв`ю Рейтер міністр закордонних справ Латвії Артіс ПАБРІКС.

У свою чергу, комісар ЄС з питань зовнішньої політики Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР відзначила, що попри зростання торгівлі з Росією на 20% на рік, у ЄС виникає "дедалі більше питань" щодо дотримання прав людини і демократії в Росії.

Водночас на конференції в Женеві Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР закликав до зміцнення зв`язків між Росією і країнами західного оборонного блоку.

Відносини між НАТО і Росією залишаються недостатньо дружніми і потребують зміцнення, сказав він.

"Якщо ми подивимось на нещодавні дії Росії, то ми побачимо, що, незважаючи на десятиліття роботи, у відносинах НАТО і Росії зберігаються стереотипи часів Холодної війни. Нам потрібно подолати це", - сказав Я.СХЕФФЕР.

"Ми не можемо допустити, щоб короткострокові тактичні розрахунки піддавали ризику довгострокове стратегічне партнерство", - додав глава НАТО.