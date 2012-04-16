ЗМІ: Посли ЄС можуть повернутися до Білорусі найближчими днями

Посли країн ЄС можуть повернутися до Білорусі в найближчими днями.

Про це повідомляє сьогодні брюссельський сайт ЕUobserver.

Як зазначила прес-секретар Верховного представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон Майя Кочиянчич, країни Євросоюзу наразі продовжують консультації з приводу можливого повернення до Мінська своїх послів.

При цьому вона зазначила, що поки не може повідомити точні дати повернення європейських дипломатів до Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого ц.р. у відповідь на розширення санкцій Євросоюзу Мінськ відкликав свого постійного представника при ЄС і посла в Польщі. Крім того, голові Представництва ЄС у Білорусі й послу Польщі було запропоновано "виїхати до своїх столиць". Інші країни ЄС на знак солідарності вирішили також відкликати своїх послів із Мінська.

14 квітня з виправної колонії було звільнено колишнього кандидата в президенти Білорусі Андрія Саннікова, якого було засуджено до п`яти років позбавлення волі за організацію «масових заворушень» після президентських виборів у грудні 2010 року.

15 квітня було звільнено координатора опозиційного руху "Європейська Білорусь" Дмитра Бондаренка.

Того ж дня Комісар Європейського Союзу з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле назвав звільнення білоруських опозиціонерів А.Саннікова і Д.Бондаренка першим кроком до нормалізації відносин між ЄС і Білоруссю.

ЄС вимагає від Мінська звільнити 11 політв`язнів. Із проханням про помилування на ім`я Президента звернулися лише А.Санніков і Д.Бондаренко.

Звільнення політв`язнів є умовою Євросоюзу для нормалізації діалогу з Білоруссю.