В інтернеті з`явилося нове відеозвернення терориста №1

Нове відеозвернення Осами бін Ладена - лідера міжнародної терористичної організації "Аль-Каїда" - опубліковано у вівторок, в день шостої річниці терактів у Нью-Йорку на одному з ісламістських інтернет-сайтів, передає інтернет-служба телекомпанії CNN.

За даними телекомпанії, на початку відеозапису голос, що імовірно належить бін Ладену, прославляє викрадача одного з літаків, терориста з Саудівської Аравії Валіда аль-Шехрі (Waleed al-Shehri). Літак авіакомпанії American Airlines, на борту якого знаходився аль-Шехрі, врізався у північну башту Всесвітнього торгового центру 11 вересня 2001 року.

Автентичність запису поки не підтверджена.

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