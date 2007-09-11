В інтернеті з`явилося нове відеозвернення терориста №1
09:28, 11 вересня 2007Світ
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Голос прославляє викрадача одного з літаків
|Фото АР
За даними телекомпанії, на початку відеозапису голос, що імовірно належить бін Ладену, прославляє викрадача одного з літаків, терориста з Саудівської Аравії Валіда аль-Шехрі (Waleed al-Shehri). Літак авіакомпанії American Airlines, на борту якого знаходився аль-Шехрі, врізався у північну башту Всесвітнього торгового центру 11 вересня 2001 року.
Автентичність запису поки не підтверджена.
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