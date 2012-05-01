Спецназ перервав показ фільму "Останній диктатор Європи"
00:20, 01 травня 2012Світ
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Близько 20 осіб затримано спецназом в Мінську в приватному будинку, періодично орендується трупою "Вільний театр" - відомого в Європі, але не визнаного в Білорусії творчого колективу.
Упонеділокувечері,як повідомляєБі-бі-сі,вприміщенніпланувавсяпереглядзнятоговБританіїфільму"ОстаннійдиктаторЄвропи".
Сеанс, наякий отримализапрошенняглядачі,такі не розпочався- близькосьомої вечора, вибившидвері, до приміщенняувірвалисябійціспецназуі затрималиприсутніх.
ЯкповідомляєправозахисницяАнастасіяЛойко, затриманідоставленіурайвідділРадянськогорайонубілоруської столицідляпояснень ідактилоскопії.
Середзатриманих,за словамиправозахисниці, єнеповнолітні.Чи заарештованакопіяфільму, невідомо.
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