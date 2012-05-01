Спецназ перервав показ фільму "Останній диктатор Європи"

Близько 20 осіб затримано спецназом в Мінську в приватному будинку, періодично орендується трупою "Вільний театр" - відомого в Європі, але не визнаного в Білорусії творчого колективу.

Упонеділокувечері,як повідомляєБі-бі-сі,​​вприміщенніпланувавсяпереглядзнятоговБританіїфільму"ОстаннійдиктаторЄвропи".



Сеанс, наякий отримализапрошенняглядачі,такі не розпочався- близькосьомої вечора, вибившидвері, до приміщенняувірвалисябійціспецназуі затрималиприсутніх.



ЯкповідомляєправозахисницяАнастасіяЛойко, затриманідоставленіурайвідділРадянськогорайонубілоруської столицідляпояснень ідактилоскопії.



Середзатриманих,за словамиправозахисниці, єнеповнолітні.Чи заарештованакопіяфільму, невідомо.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter